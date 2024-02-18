Мишина и Галлямов: после срыва поддержки сразу флешбэки с Олимпиады

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие чемпионами Спартакиады — 2024 в соревновании спортивных пар, прокомментировали выступление в Магнитогорске.

«Короткая действительно была на все сто, произвольная, как уже говорил, — поддержку нельзя было ни в коем случае срывать, сразу флешбэки Олимпийских игр, понимаешь, что нужно стоять, держать до конца и уже расслабиться на финальной позиции», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Больше сил ушло на короткую, на произвольную осталось меньше. Катать было сложнее, чем на чемпионате России, хотя мы подошли в более хорошей форме. Но сдавать позиции не хотелось, мы знали, что были готовы, не хотелось терять баллы на тех элементах, которые мы всегда делаем.

Что значит эта победа? Мы много раз слышали, что после Олимпиады идёт спад, но думали, нас это не коснётся, потому что мы молодые, сильные и всё будет хорошо. Но действительно спад был, не такой сильный, как мог бы быть, но он был. И сейчас мне кажется, что мы восстановили свои силы и готовы бороться дальше», — добавила Анастасия Мишина.