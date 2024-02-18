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Мишина и Галлямов поддержали идею ограничить тематику турнира шоу-программ

Мишина и Галлямов поддержали идею ограничить тематику турнира шоу-программ
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Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как их мотивируют будущие соревнования.

Галлямов. По-новому будет на Кубке Первого канала — какие-то челленджи, будет что-то интересное. Взаимодействие с болельщиками — им будет очень приятно. Также «Русский вызов», где можно подготовить абсолютно новую программу, попробовать новый стиль. Мы в предвкушении нового, самое сложное позади. Дальше будем в своё удовольствие развлекаться.
Мишина. Если говорить про следующий сезон, нас мотивирует то, что у нас очень сильная сборная, очень много молодых пар, которые недавно пришли из юниоров, это не может не мотивировать. Ограничения по теме на «Русском вызове» — плюс или минус? Это очень интересно. В «Ледниковом периоде» у Ильи Авербуха каждый раз была какая-то тема выступления. Мне было интересно сравнивать, какие программы у одной, у другой пары. Легче сравнить, чем программы из разных областей, как в прошлом году. Они все прекрасные, было очень сложно сравнивать.
Галлямов. В прошлом году был номер с мячом, сейчас будет с чем-то другим. А что будет, вы узнаете в следующей серии (улыбается).
Мишина. В прошлом году мы до последнего боялись, что что-то может пойти не так, потому что любые предметы, тонкие ниточки, резиночки рвутся очень легко и дальше номер совсем распадается.

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