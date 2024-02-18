Галлямов — о противостоянии с Бойковой и Козловским: заруба как у «Зенита» со «Спартаком»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие чемпионами Спартакиады-2024 в соревновании спортивных пар, отметили вклад каждого участника тренерского штаба в победу и прокомментировали наличие принципиального соперничества с другими фигуристами.

«Мы все вместе молодцы, наша тренерская команда, каждый вносит свой вклад. Мы благодарны всем, кто нас столько учил, даже во времена юниоров. У каждого свой вклад, за который мы очень благодарны. Сейчас Тамара Николаевна, Артур Леонидович, Николай Юрьевич, наши хореографы. Мы всем благодарны.

Если бы не противостояние с Бойковой/Козловским, выкладывались бы меньше? Действительно интересно, когда идёт такое противостояние, принципиальная заруба, как у «Зенита» со «Спартаком». Это подбадривает, двигает конкуренцию», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Все пары, все участники — это соперники. Молодые пары тоже хорошо катались, на прыжковом турнире мы проиграли молодой паре (улыбается)», — сказала Анастасия Мишина.

«Мы уже сколько лет знакомы, когда только пришли в пары, с того момента единицы остались, кто до сих пор катается», — отметил Галлямов.

«Два-три года назад мы были молодыми парами, которые наступали на пятки опытным спортсменам. Теперь мы эти опытные спортсмены», — добавила Мишина.