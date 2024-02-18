Вице-чемпионы Спартакиады Бойкова и Козловский: мы проигрываем исключительно своим ошибкам

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие вторыми в соревновании спортивных пар на Спартакиаде сильнейших — 2024, подвели итог выступлению в Магнитогорске. Из микст-зоны передают корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Козловский. У меня не было никакой потери концентрации, прокат шёл очень хорошо, в соревновательном формате, была допущена максимально глупая, позорная ошибка. Испортила всё впечатление от проката, который действительно получался.

Сезон крупных соревнований закончился, остался только Кубок Первого канала, основные турниры уже пройдены. Что могу сказать, сезон получился смазанным, жалко, что не удалось закончить его на позитивной ноте, но это спорт, рабочий формат. Пусть лучше это случится на внутреннем старте, чем на международном.

Бойкова. Мы должны понимать, что мы сейчас проигрываем исключительно своими ошибками. Если бы мы не ошибались, и борьба бы была интереснее, и результаты непредсказуемые. Пока были ошибки, в основном, конечно, с моей стороны, над ними надо работать. Для этого у нас будет межсезонье, следующий сезон и все последующие.

Козловский. Если брать прошлый сезон, те старты, которые мы выиграли, – мы безусловно боролись, но нам дали их выиграть. Ребята допустили грубые ошибки, что на чемпионате России, что на финале Гран-при. В этом сезоне, анализируя оценки, – у нас была возможность побеждать с идеально чистыми прокатами.

Мне кажется, что адаптация уже прошла, и прошла довольно-таки быстро, переезжали на небольшое настроение от нашего родного города, После сборов уже было легче. Чистый на чистый мы могли бы выиграть, в прошлом сезоне, скорее всего, нет.

Можно сказать, что переход получился и мы приноровились? Это очень громкие слова, что всё получилось, такие можно говорить после крупного турнира, их пока ещё не было. Мне кажется, адаптация прошла быстро, мы переезжали не на другой край света, всего лишь на небольшое расстояние. Сумели адаптироваться к немного другой методе на сборах в Новогорске.

Планировали ли подавать заявку на турнир шоу-программ? Сложно пока сказать, поскольку турнир достаточно неоднозначный, его формат нам лично не очень понятен, не очень понятны критерии оценивания. Люди стараются придумывать что-то новое, развивать, будем участвовать или нет, решим несколько позднее.