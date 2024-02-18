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Стало известно, кто из фигуристок и пар квалифицировался на Кубок Первого канала

Стало известно, кто из фигуристок и пар квалифицировался на Кубок Первого канала
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Сегодня, 18 февраля, в Магнитогорске завершились соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших. Стали известны имена спортсменов, квалифицировавшихся на Кубок Первого Канала по итогам результатов Спартакиады и чемпионата России, в женском одиночном катании и среди пар. Информацию опубликовал Первый канал.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников Кубка Первого Канала.

Женщины

Аделия Петросян
Ксения Синицына
Анна Фролова
Вероника Яметова
Алина Горбачёва
Дарья Садкова

Пары

Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Отметим, что остальные участники турнира определятся путём голосования болельщиков, СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Голосование откроется в понедельник, 19 февраля.

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