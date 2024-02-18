Петросян не остановили ни падение, ни квад соперницы. Она — сильнейшая фигуристка!

Спартакиада сильнейших завершалась соревнованиями женщин-одиночниц. Лучшие фигуристки страны боролись за медали и не оставили зрителей без отменного шоу. Красивые постановки со сложнейшими элементами — настоящее наслаждение.

Не обошлось и без риска. Алина Горбачёва доказала, что не только ученицы Этери Тутберидзе способны прыгать квады, но медаль ей это не принесло.

Зато Аделия Петросян даже с падением оказалась сильнее всех на голову. Спортсменка отказывается облегчать себе задачу и рвётся к лаврам старших коллег. Пока её план работает — очередное золото в кармане.

Горбачёва поразила квадом, но осталась без медали

В первой группе участниц выступали фигуристки, которые пока не претендуют на самые высокие места. Спортсменки показали в равной степени удачные прокаты с тройными прыжками и порадовали болельщиков интересными программами. Однако основная борьба за медали началась во второй, сильнейшей разминке.

Первой на лёд вышла воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Фигуристка не стала скромничать и сразу же зашла на четверной тулуп — слегка закрутилась, но устояла на ногах. К сожалению, второй квад не покорился спортсменке — она плашмя упала, сильно ударившись. Видимо, болевые ощущения сказались на Даше, потому что следующий элемент — лёгкий для неё тройной риттбергер — она сделала с помаркой. Затем Садкова исправилась и больше не ошибалась на прыжках, однако к концу программы она явно устала. И всё же эмоционально фигуристка выложилась на все сто процентов, взбодрив магнитогорскую публику. Судьи оценили прокат представительницы «Хрустального» в 139,78 балла, всего — 207,77.

Идеально шла по программе Вероника Яметова, рассказывавшая невероятную историю про повелительницу викингов Лагерту. Фигуристка классно исполняла все прыжки, и лишь в конце на каскаде тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер допустила небольшую помарку. Не хватило немного выносливости спортсменке, которая после этого немного сбилась на хореографических элементах — сделала вращение на третий уровень и дорожку шагов — на второй. Техническая бригада оказалась строга и также нашла три недокрута и два неясных ребра, поэтому оценки Вероники оказались ниже ожидаемого — 131,81 балла, в сумме — 203,91.

Вероника Яметова на Спартакиаде Фото: РИА Новости

Алина Горбачёва вышла заряженной на результат и начала с хорошего четверного сальхова. Элемент ультра-си покорился ей, но забрал много сил, поэтому потом фигуристка приземляла прыжки не так чётко и уверенно, как она может. На каскаде из тройных лутца и тулупа она упала, сорвав второй элемент. Тем не менее корить за эту ошибку Алину не стоит: она старалась максимально полно откатать свою мощную постановку «Ход королевы», прекрасно вращалась и неплохо сделала дорожку шагов. От арбитров Горбачёва заслужила 145,40 балла, за два проката — 219,51.

Петросян снова победила с падением на четверном

Ксения Синицына выступила довольно стабильно, хотя без ошибок не обошлось. Однако сильно впечатления от её проката это не смазало — фигуристка в очередной раз покорила фанатов фантастическим владением коньком и умением артистически перевоплощаться. Очень лёгкое задорное катание. Судьи поставили спортсменке 148,90 балла, всего — 224,65.

Анна Фролова постаралась на славу, чтобы оказаться на пьедестале. В произвольной программе фигуристка не оступилась ни разу, хорошо исполнив все прыжки. Да, возможно, некоторые поблажки она себе сделала, перенеся все сложные элементы в первую половину, но зато её ставка на чистоту проката сработала. Невероятно нежная, элегантная постановка заиграла новыми красками. Аня заслуживала высоких оценок — арбитры присудили ей 149,43 балла, в сумме — 225,98.

Завершала соревнования женщин-одиночниц несравненная Аделия Петросян, у которой нереальные требования к самой себе. Ещё на шестиминутной разминке ученица Этери Тутберидзе упорно разминала четверной флип, прыгая его из раза в раз. Увы, в прокате этот элемент не получился — Аделия упала. Зато она сделала два других квада — тулупы, один из которых в каскаде. В остальном Петросян не позволила себе ни единой грубой ошибки. Фигуристка в очередной раз доказала, что ей нет равных в этом сезоне, и с результатом в 166,68 балла, за две программы — 252,97 стала чемпионкой Спартакиады сильнейших.