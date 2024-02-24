«Ценю в ней требовательность и стойкость». Усачёва — о Тутберидзе

Российская фигуристка, серебряный призёр юниорского ЧМ-2020 в Таллине (Эстония) Дарья Усачёва отметила, что совместную работу с тренером Этери Тутберидзе лёгкой не назовёшь.

«Работа с Этери Георгиевной не бывает простой, тем и интересна. Ценю в ней требовательность и стойкость. Хотела бы пожелать ей крепкого здоровья и дальнейших успехов», — цитирует Усачёву «Матч ТВ».

Дарья Усачёва начала работу вместе с Этери Тутберидзе в 2021 году. Однако в августе 2023 года спортсменка объявила о решении приостановить карьеру. С осени прошлого года она является тренером в школе Аделины Сотниковой.

Напомним, 24 февраля Этери Тутберидзе отмечает 50-летие. Ранее специалиста с днём рождения поздравила и Камила Валиева.