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«Ценю в ней требовательность и стойкость». Усачёва — о Тутберидзе

«Ценю в ней требовательность и стойкость». Усачёва — о Тутберидзе
Дарья Усачёва и Этери Тутберидзе
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Российская фигуристка, серебряный призёр юниорского ЧМ-2020 в Таллине (Эстония) Дарья Усачёва отметила, что совместную работу с тренером Этери Тутберидзе лёгкой не назовёшь.

«Работа с Этери Георгиевной не бывает простой, тем и интересна. Ценю в ней требовательность и стойкость. Хотела бы пожелать ей крепкого здоровья и дальнейших успехов», — цитирует Усачёву «Матч ТВ».

Дарья Усачёва начала работу вместе с Этери Тутберидзе в 2021 году. Однако в августе 2023 года спортсменка объявила о решении приостановить карьеру. С осени прошлого года она является тренером в школе Аделины Сотниковой.

Напомним, 24 февраля Этери Тутберидзе отмечает 50-летие. Ранее специалиста с днём рождения поздравила и Камила Валиева.

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