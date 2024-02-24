Мозалёв — о Тутберидзе: она не такая строгая, как принято считать

Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Андрей Мозалёв рассказал, что Этери Тутберидзе не такая строгая, как многие считают. Спортсмен поделился мнением о наставнице, которая 24 февраля отмечает 50-летие.

«На самом деле Этери Георгиевна не такая строгая, как принято считать. Она очень ответственно подходит к своей работе, стремится, чтобы ученики показывали максимум того, на что способны. А для этого нужно, чтобы и они прикладывали все усилия. Это требовательность, это совместная работа на результат», — приводит слова Мозалёва «Матч ТВ».

Напомним, в январе этого года фигурист Мозалёв перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее спортсмен готовился под руководством специалиста Кирилла Давыденко.