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Мозалёв — о Тутберидзе: она не такая строгая, как принято считать

Мозалёв — о Тутберидзе: она не такая строгая, как принято считать
Андрей Мозалёв
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Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Андрей Мозалёв рассказал, что Этери Тутберидзе не такая строгая, как многие считают. Спортсмен поделился мнением о наставнице, которая 24 февраля отмечает 50-летие.

«На самом деле Этери Георгиевна не такая строгая, как принято считать. Она очень ответственно подходит к своей работе, стремится, чтобы ученики показывали максимум того, на что способны. А для этого нужно, чтобы и они прикладывали все усилия. Это требовательность, это совместная работа на результат», — приводит слова Мозалёва «Матч ТВ».

Напомним, в январе этого года фигурист Мозалёв перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее спортсмен готовился под руководством специалиста Кирилла Давыденко.

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