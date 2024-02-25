Лишившийся золота ОИ фигурист Галлямов выступил с обращением к Томасу Баху

Российский фигурист Александр Галлямов, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в парном катании, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой объяснить надпись на наградной коробке, которая была вручена ему вместе с медалью за первое место в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. На внутренней стороне коробки написано An Olympic medal is forever, что в переводе на русский звучит как «Олимпийская медаль — это навсегда».

Публикация доступна в телеграм-канале Александра Галлямова.

«Уважаемый г-н Томас Бах! К сожалению, я не очень силён в языках (мне действительно стыдно, так как за последние 4 месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever?» — написал фигурист в своём телеграм-канале.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды.