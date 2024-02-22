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Галлямов: после новости о золоте Пекина был разговор со всей командой. Была и Валиева

Галлямов: после новости о золоте Пекина был разговор со всей командой. Была и Валиева
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов рассказал, как команда отреагировала на лишение золотой медали Игр в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

«После новости в тот же вечер у нас был разговор со всей нашей олимпийской командой. Мы всё обсудили, как это произошло и так далее. Поблагодарили друг друга за то время, когда выступали плечом к плечу, поддерживали друг друга и проживали каждый момент. Вспомнили и насладились той победой. Участвовала ли в разговоре Валиева? Она была. Повторюсь, на этом разговоре присутствовали все фигуристы из команды», — сказал Галлямов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой сборной России были присуждены бронзовые медали командного турнира.

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