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Стали известны имена российских фигуристов, подавших апелляции на решение ISU о золоте ОИ

Стали известны имена российских фигуристов, подавших апелляции на решение ISU о золоте ОИ
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Российские фигуристы Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина и Камила Валиева подали апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, ISU лишил сборную России золотых медалей за командный турнир ОИ-2022 после дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Российским спортсменам было присуждено третье место после аннулирования результатов Валиевой. Фигуристы требуют, чтобы утверждённые ISU результаты были пересмотрены и сборную России признали победителем этих соревнований.

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