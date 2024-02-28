Стали известны имена российских фигуристов, подавших апелляции на решение ISU о золоте ОИ

Российские фигуристы Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина и Камила Валиева подали апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, ISU лишил сборную России золотых медалей за командный турнир ОИ-2022 после дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Российским спортсменам было присуждено третье место после аннулирования результатов Валиевой. Фигуристы требуют, чтобы утверждённые ISU результаты были пересмотрены и сборную России признали победителем этих соревнований.