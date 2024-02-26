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CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022

CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляция на решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте организации. Три апелляции подала российская сторона, ещё одна поступила от Канады.

Напомним, решение о перераспределении медалей было принято Международным союзом конькобежцев (ISU) после дисквалификации российский фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, россияне были лишены золота. Фигуристам из России были присуждены бронзовые медали.

Канадская сторона добивается изменения в итоговом положении команд и настаивает, что сборная Канады должна занять третье место, а российская команда — опуститься на четвёртую строчку. Российская сторона настаивает на возвращении золота сборной России.

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