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Татьяна Навка допустила участие Дины и Арины Авериных в своём ледовом шоу

Татьяна Навка допустила участие Дины и Арины Авериных в своём ледовом шоу
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном участии многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных в своём ледовом шоу.

«Пока такой надобности не было. Но почему нет? В жизни всё бывает. Вполне возможно, что пригласим Авериных в шоу», — приводит слова Навки «Матч ТВ».

Напомним, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер объявила о завершении профессиональной карьеры сестёр Авериных 23 февраля. Позже спортсменки объяснили своё решение тем, что хотели бы попробовать себя в чём-то другом. Последнее выступление Арины Авериной состоялось в августе 2023 года на Играх стран СНГ. Дина Аверина последний раз выступала на этапе Кубка сильнейших в Москве в мае прошлого года.

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