Сёстры Аверины выиграли всё, кроме олимпийского золота. Можно ли их считать великими?

Славная спортивная карьера Дины и Арины Авериных подошла к концу. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщила глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер, а после подтвердили сами девушки.

Звёзды своего поколения

На протяжении многих лет Дина и Арина Аверины оставались иконами для более юных гимнасток-художниц. На счету девушек громадное количество медалей. Дина – 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы, Арина – 5-кратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы. И это только самые важные награды прославленных спортсменок.

Кажется, что о такой карьере можно только мечтать, ведь Аверины – настоящие звёзды своего поколения. Но для самих девушек и целой страны их карьера – это смесь радости, гордости и настоящей драмы.

До Олимпийских игр в Токио Дина и Арина считались непобедимыми сёстрами. Теми самыми, кто должен был продолжить беспроигрышную победную серию вслед за Юлией Барсуковой, Алиной Кабаевой, Евгенией Канаевой и Маргаритой Мамун. Россиянки не отдавали пальму олимпийского первенства с 2000 года. История прервалась в 2021-м – как раз на Авериных.

«Обидно за несправедливость»

Олимпийское золото в индивидуальном многоборье выиграла израильтянка Линой Ашрам, опередив на 0,150 балла Дину Аверину. В финальном упражнении победительница допустила ошибку – уронила ленту. Аверина же выступила блестяще. Судьи долго совещались, прежде чем выставили оценки россиянке. И результат потряс весь мир художественной гимнастики.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство. Я довольна собой, что вышла на все четыре вида спокойно», – российская спортсменка подводила итоги финала со слезами на глазах.

Дина Аверина на ОИ-2020 Фото: РИА Новости

Арина же вообще осталась без медалей: заняла обидное четвёртое место, уступив белоруске Алине Горносько. Девушки уже тогда чуть не завершили карьеру, их остановила Ирина Винер. Аверины отправились на чемпионат мира – 2021, где в очередной раз доказали своё превосходство.

Дина выиграла пять золотых медалей, став 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, на счету которой 17 золотых наград с мировых первенств. Она также стала первой в истории четырëхкратной абсолютной чемпионкой: завоёвывала это звание в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах. Арина на том турнире выиграла одну золотую медаль, а также по две серебряные и бронзовые медали.

Израильтянка Ашрам на тот чемпионат не поехала, а вскоре вообще завершила карьеру. Аверины же и после триумфального чемпионата мира решили остаться. В 2022 году они рассказали, что завершат карьеру, если Россию не допустят до Олимпийских игр в Париже. Так оно и вышло.

Дина и Арина Аверины на ЧМ-2021 Фото: Toru Hanai/Getty Images

«Планов на будущее много»

23 февраля Ирина Винер сообщила, что сёстры своё решение уже приняли.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», – объявила Винер.

«Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас. За тот путь, который зрители прожили вместе с нами. Мы не то что раз – и объявили. Мы долго думали об этом, разговаривали с Ириной Александровной. Надо было всё осознать», – подтвердили новость от наставницы сёстры.

«Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу», – рассказали спортсменки.

Пока сложно сказать, как оценивают свою карьеру сами девушки, могут ли они заявить, что в полной мере реализовали свой потенциал. Спортсменки выиграли в художественной гимнастике всё, что только возможно, кроме того самого золота Олимпийских игр, которое заслуживали, кажется, больше остальных. Сёстры упустили главную победу, к которой стремились всю свою жизнь, хотя сделали для неё всё, что было необходимо.

Они однозначно вписали своё имя в историю мировой художественной гимнастики и без звания олимпийских чемпионок, но…

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