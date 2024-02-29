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Не всем российским фигуристам было известно о подаче апелляции в CAS от их имени

Не всем российским фигуристам было известно о подаче апелляции в CAS от их имени
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Не все российские фигуристы знали о том, что от их имени была подана апелляция на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает «Матч ТВ».

Как минимум с двумя членами команды не были проведены консультации по подаче апелляции. Фигуристы узнали о самом факте подачи после публикации релиза Спортивного арбитражного суда.

CAS в понедельник, 26 февраля, сообщил о регистрации апелляций на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на ОИ‑2022 со стороны Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Камилы Валиевой. Также апелляцию подали Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Федерация фигурного катания Канады.

Напомним, ISU лишил сборную России золотых медалей за командный турнир ОИ-2022 после дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Российским спортсменам было присуждено третье место после аннулирования результатов Валиевой. Фигуристы требуют, чтобы утверждённые ISU результаты были пересмотрены и сборную России признали победителем этих соревнований.

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