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Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился второй вид программы соревнований. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из команды Елизаветы Туктамышевой выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар.

На втором месте расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Щербаковой).Дуэт набрал 78.96. На третьем месте оказались Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (команда Загитовой) — 78.28 балла.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после двух видов:

1. Команда Щербаковой — 19 баллов.

2. Команда Туктамышевой — 19.

3. Команда Загитовой — 16.

Турнир в Санкт-Петербурге продолжится соревнованием спортивных пар в битве элементов. После этого в аналогичном виде будут соревноваться мужчины.