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Команда Щербаковой вырвалась в лидеры Кубка Первого канала по итогам ритм-танца

Команда Щербаковой вырвалась в лидеры Кубка Первого канала по итогам ритм-танца
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Команда Анны Щербаковой стала лидером по итогом первого этапа Кубка Первого канала по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге завершились соревнования танцевальных дуэтов. Лучше всего судьи оценили ритм-танец Александры Степановой и Ивана Букина (команда Щербаковой). Они получили 89,53 балла.

На втором месте расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (команда Туктамышевой). Дуэт набрал 85,40 балла. На третьем месте оказались Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (команда Загитовой) — 84,00.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2024. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
02 марта 2024, суббота. 14:14 МСК
Окончено

Кубок Первого канала. Турнирная таблица:

1. Команда Щербаковой — 10 баллов.
2. Команда Туктамышевой — 9.
3. Команда Загитовой — 8.

Соревнования в Санкт-Петербурге продолжатся турниром среди спортивных пар. Они выступят с короткой программой.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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