Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Щербаковой вырвалась в лидеры Кубка Первого канала по итогам ритм-танца

Команда Анны Щербаковой стала лидером по итогом первого этапа Кубка Первого канала по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге завершились соревнования танцевальных дуэтов. Лучше всего судьи оценили ритм-танец Александры Степановой и Ивана Букина (команда Щербаковой). Они получили 89,53 балла.

На втором месте расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (команда Туктамышевой). Дуэт набрал 85,40 балла. На третьем месте оказались Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (команда Загитовой) — 84,00.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица:

1. Команда Щербаковой — 10 баллов.

2. Команда Туктамышевой — 9.

3. Команда Загитовой — 8.

Соревнования в Санкт-Петербурге продолжатся турниром среди спортивных пар. Они выступят с короткой программой.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.