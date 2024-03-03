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Командный турнир. День 2
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Тутберидзе — о допинге Валиевой: что это, откуда это взялось? Она везде была чистая

Тутберидзе — о допинге Валиевой: что это, откуда это взялось? Она везде была чистая
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ей неизвестно о причинах попадания допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой во время чемпионата России — 2021, а также отметила, что в нём для спортсменки не было никакой необходимости.

«Есть люди, которые считают, что клуб и тренеры должны контролировать 15-летнего ребёнка? Я здесь не знаю. Во-первых, у меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось? Никто не хотел думать даже разумно. Ну хорошо, она везде на всех стартах — и до, и после — была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей…

Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше, нужен рывок. Нет, у нас этого нет», — приводит слова тренера NHK.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была на четыре года дисквалифицирована из-за допинга. Спортсменку лишили всех наград взрослого уровня.

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