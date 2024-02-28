Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Сборные России и Канады подали апелляции по команднику Олимпиады, фигуристы хотят вернуть золото после дела Валиевой

«Смысл махать кулаками сейчас?» Валиеву не защитили в суде, но надеются вернуть золото ОИ?
Екатерина Авдонина
Сборные России и Канады подали апелляции по ОИ
Аудио-версия:
Комментарии
Сборная России подала в CAS апелляцию по результатам командника Пекина, то же самое сделали канадцы, которые охотятся за бронзой.

Результаты командного турнира Олимпиады в Пекине изменились после того, как ISU аннулировал результаты Камилы Валиевой, обвинённой в применении допинга. Сборная России, победившая на соревнованиях, потеряла первое место и опустилась на третье. Это был болезненный удар по всем членам команды, которые отказались смириться и подали апелляцию в CAS на решение Международного союза конькобежцев. То же самое сделала и сборная Канады, которая страстно борется за право забрать бронзовые награды.

И если к мотивации канадцев вопросов нет, то к нашим есть: как после разгромного проигрыша Валиевой в суде можно хоть на что-то рассчитывать? Или и в России уже не верят в успех? Тогда зачем это всё?

Камила Валиева Подробнее

Россия и Канада подали апелляции по результатам командника Олимпиады

Дело Камилы Валиевой имело печальный исход как для самой спортсменки, так и для её коллег — фигуристов сборной России: по решению ISU наши атлеты были лишены золотой медали командного турнира Олимпиады-2022. Однако если вопрос с дисквалификацией ученицы Этери Тутберидзе закрыт, то по поводу награды командника будет возобновлено судебное разбирательство.

Как получилось, что России присудили бронзу?
Нашу фигурку ждёт ещё один суд! О бронзе грезили канадцы — но решение удивило всех
Нашу фигурку ждёт ещё один суд! О бронзе грезили канадцы — но решение удивило всех

Российская сторона не согласна с позицией Международного союза конькобежцев и требует возвращения золота, которое временно стало бронзой. На днях CAS зарегистрировал целых три апелляции от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания России и нашей сборной, в состав которой входят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Интересно, что вердикт ISU вознамерилась оспаривать и канадская сторона. Их сборная в составе Мэдлин Шизас, Романа Садовского, Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфорда рассчитывает получить бронзовые награды вместо россиян.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвёртого места.

Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», — заявили в Федерации фигурного катания Канады.

Эрик Рэдфорд и Ванесса Джеймс

Эрик Рэдфорд и Ванесса Джеймс

Фото: РИА Новости

Специалисты не верят в положительный исход дела. Тогда зачем всё это?

Зарубежные специалисты объединились, чтобы поддержать своих фигуристов, и надеются на положительный исход дела, в то время как у нас в стране ситуация обратная. Осторожный оптимизм, присутствовавший раньше, испарился — наши чиновники не верят в успех.

«Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещённый препарат, в том числе и от РУСАДА. Она имела право подать апелляцию на это. Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчёта дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU?

Апелляция в CAS сейчас — это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но не вижу смысла в этой апелляции. По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах всё чётко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет. Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз», — отметила в беседе с «Матч ТВ» трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Что мы узнали из мотивировочного решения CAS по Валиевой:
В существовании деда Валиевой не уверены, зато в её крови обнаружили следы 60 веществ В существовании деда Валиевой не уверены, зато в её крови обнаружили следы 60 веществ
В суде всплыло неоднозначное интервью Тутберидзе. Оно могло подставить Валиеву В суде всплыло неоднозначное интервью Тутберидзе. Оно могло подставить Валиеву

«Это не приведёт к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Всё. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать‑то?» — согласилась с коллегой заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Так зачем нужно было подавать апелляцию, если даже в России заранее настроены на проигрыш?

После того как защиту Валиевой разбили в пух и прах (и небезосновательно), неудивительно, что наши специалисты со скепсисом относятся к попытке чиновников вернуть заветное золото Олимпиады в Пекине. Камилу не смогли уберечь от наказания, но зато надеются вернуть её награду — это выглядит максимально нелогично. Тем не менее выразить протест было необходимо, при этом на бумаге, оформив всё официально. Апелляция в данном случае — это зарегистрированное несогласие с решением ISU, которое наверняка помешает сборной Канады беспрепятственно повлиять на судей и убедить их отдать бронзу им. На заседаниях CAS адвокаты обеих сторон будут предоставлять доводы в свою пользу, и арбитрам придётся учитывать их все. Так что российская сторона борется не только за возможность вернуть награду высшего достоинства, но и не потерять уже имеющуюся.

А что говорили однокомандники Валиевой?
«Бумеранг возвращается». Как наши фигуристы переживают лишение олимпийского золота
«Бумеранг возвращается». Как наши фигуристы переживают лишение олимпийского золота
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android