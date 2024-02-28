«Смысл махать кулаками сейчас?» Валиеву не защитили в суде, но надеются вернуть золото ОИ?

Сборная России подала в CAS апелляцию по результатам командника Пекина, то же самое сделали канадцы, которые охотятся за бронзой.

Результаты командного турнира Олимпиады в Пекине изменились после того, как ISU аннулировал результаты Камилы Валиевой, обвинённой в применении допинга. Сборная России, победившая на соревнованиях, потеряла первое место и опустилась на третье. Это был болезненный удар по всем членам команды, которые отказались смириться и подали апелляцию в CAS на решение Международного союза конькобежцев. То же самое сделала и сборная Канады, которая страстно борется за право забрать бронзовые награды.

И если к мотивации канадцев вопросов нет, то к нашим есть: как после разгромного проигрыша Валиевой в суде можно хоть на что-то рассчитывать? Или и в России уже не верят в успех? Тогда зачем это всё?

Россия и Канада подали апелляции по результатам командника Олимпиады

Дело Камилы Валиевой имело печальный исход как для самой спортсменки, так и для её коллег — фигуристов сборной России: по решению ISU наши атлеты были лишены золотой медали командного турнира Олимпиады-2022. Однако если вопрос с дисквалификацией ученицы Этери Тутберидзе закрыт, то по поводу награды командника будет возобновлено судебное разбирательство.

Российская сторона не согласна с позицией Международного союза конькобежцев и требует возвращения золота, которое временно стало бронзой. На днях CAS зарегистрировал целых три апелляции от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания России и нашей сборной, в состав которой входят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Интересно, что вердикт ISU вознамерилась оспаривать и канадская сторона. Их сборная в составе Мэдлин Шизас, Романа Садовского, Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфорда рассчитывает получить бронзовые награды вместо россиян.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвёртого места.

Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», — заявили в Федерации фигурного катания Канады.

Эрик Рэдфорд и Ванесса Джеймс Фото: РИА Новости

Специалисты не верят в положительный исход дела. Тогда зачем всё это?

Зарубежные специалисты объединились, чтобы поддержать своих фигуристов, и надеются на положительный исход дела, в то время как у нас в стране ситуация обратная. Осторожный оптимизм, присутствовавший раньше, испарился — наши чиновники не верят в успех.

«Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещённый препарат, в том числе и от РУСАДА. Она имела право подать апелляцию на это. Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчёта дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU?

Апелляция в CAS сейчас — это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но не вижу смысла в этой апелляции. По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах всё чётко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет. Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз», — отметила в беседе с «Матч ТВ» трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Это не приведёт к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Всё. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать‑то?» — согласилась с коллегой заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Так зачем нужно было подавать апелляцию, если даже в России заранее настроены на проигрыш?

После того как защиту Валиевой разбили в пух и прах (и небезосновательно), неудивительно, что наши специалисты со скепсисом относятся к попытке чиновников вернуть заветное золото Олимпиады в Пекине. Камилу не смогли уберечь от наказания, но зато надеются вернуть её награду — это выглядит максимально нелогично. Тем не менее выразить протест было необходимо, при этом на бумаге, оформив всё официально. Апелляция в данном случае — это зарегистрированное несогласие с решением ISU, которое наверняка помешает сборной Канады беспрепятственно повлиять на судей и убедить их отдать бронзу им. На заседаниях CAS адвокаты обеих сторон будут предоставлять доводы в свою пользу, и арбитрам придётся учитывать их все. Так что российская сторона борется не только за возможность вернуть награду высшего достоинства, но и не потерять уже имеющуюся.