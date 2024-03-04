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7 марта в Москве пройдёт премьерный показ документального фильма о Романе Костомарове

7 марта в Москве пройдёт премьерный показ документального фильма о Романе Костомарове
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Премьерный показ документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» состоится 7 марта на выставке «Россия» в павильоне №75 на ВДНХ. В широкий прокат лента об олимпийском чемпионе по фигурному катанию выйдет 9 марта.

В документальном фильме о борьбе Романа Костомарова, перенёсшего тяжёлую болезнь, использованы интервью с самим фигуристом, его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнёршей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. Всего за время съёмок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лёд.

На премьере фильм представит Костомаров и члены съёмочной группы. Режиссёром проекта является Михаил Щедринский, а сценарий написала Юлия Лемарк.

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