7 марта в Москве пройдёт премьерный показ документального фильма о Романе Костомарове

Премьерный показ документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» состоится 7 марта на выставке «Россия» в павильоне №75 на ВДНХ. В широкий прокат лента об олимпийском чемпионе по фигурному катанию выйдет 9 марта.

В документальном фильме о борьбе Романа Костомарова, перенёсшего тяжёлую болезнь, использованы интервью с самим фигуристом, его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнёршей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. Всего за время съёмок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лёд.

На премьере фильм представит Костомаров и члены съёмочной группы. Режиссёром проекта является Михаил Щедринский, а сценарий написала Юлия Лемарк.