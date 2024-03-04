Мишина и Галлямов высказались о победе своей команды на КПК

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира, Европы и многократные чемпионы России, в эти выходные победившие на Кубке Первого канала в команде под предводительством Анны Щербаковой, поделились эмоциями от участия в турнире.

«Если бы был конкурс танцев, я считаю, что наша команда его бы выиграла. Согласны?» — поинтересовалась парница в своих социальных сетях.

Отметим, что команде «синих» удалось не только показать чистые прокаты, но и быть самыми активными за пределами льда. В частности, Анастасия Мишина на протяжении всего второго дня соревнований танцевала с Иваном Букиным и Дмитрием Алиевым.

«Домашние стены помогли», — поддержал партнёршу Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, победу в Кубке Первого канала одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. В числе триумфаторов были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступавшие в первый день соревнований в короткой программе и принёсшие команде 9 очков из 10 возможных.