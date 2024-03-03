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Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала

Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала
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Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершились соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию. Победу в соревнованиях одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Триумфаторы набрали 129 баллов и заработали 10 млн рублей.

Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 121 балл. Третья позиция у коллектива Алины Загитовой (120 баллов).

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Итоговое результаты:

1. Команда Щербаковой — 129 баллов.
2. Команда Туктамышевой — 121.
3. Команда Загитовой — 120.

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоялись 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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