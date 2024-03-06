Журанков о желании Канады упростить переход фигуристов: их постоянный смысл — обворовать

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о желании Канады упростить переход фигуристов из одной сборной в другие.

«А как тебе канадцы со своей инициативой на конгрессе ISU? (предложили существенно упростить правила перехода фигуристов в другие сборные. — Примечание «Чемпионата»). Что это такое? Они как бы говорят: «У нас слабо работают спортивные школы, мы не будем в это вкладываться, просто своруем у остального мира. Русских сейчас не будем допускать, быстренько у них своруем, и всё». Смысл их существования — обмануть и обворовать», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Отметим, что в предложении Канады не указано, что предыдущая федерация может не дать спортсмену права открепления. Также в тексте отсутствует фраза о том, что запрос фигуриста на открепление «не может быть отклонён безосновательно», которая содержалась в предыдущей версии документа.