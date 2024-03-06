Журанков: Савосин — не секс-символ. Но эта харизма, мужское обаяние из него прёт

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценили выступление Романа Савосина в произвольной программе на Кубке Первого канала, который прошёл с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

«Произвольная Савосина под Челентано была классной точкой Кубка Первого канала. Всё зрители улыбались, все трибуны танцевали вместе с ним. Настолько он свободен! И я в очередной раз убедилась на его прокате: не знаю, кто бы эту программу смог бы так скатать, как Савосин», — сказала Боброва.

«Боюсь, никто в мире. Ну, не Маттео Риццо. Не его история. Фишка-то ещё в чём? Адриано Челентано ведь не красавец, но какая у него мужская харизма! И такой же Савосин — не секс-символ. Но эта харизма, мужское обаяние из него прёт под хриплый голос Челентано», — ответил Журанков.

24-летний фигурист Роман Савосин занял в произвольной программе на Кубке Первого канала шестое место, выступив под песню Адриано Челентано.