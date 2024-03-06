«Вчетвером бегают вокруг стула». Боброва и Журанков — о конкуренции пар в сборной России

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались о борьбе за третье место в спортивных парах по ходу сезона.

Журанков: У нас получился очень странный финал сезона с точки зрения борьбы за третье место, кто третья пара страны. Место осталось вакантным, мы считаем. Пусть все эти прекрасные пары – Осокина/Грицаенко, Хабибуллина/Княжук, Артемьева/Брюханов, Чикмарёва/Янченков – они все стоят вокруг этого третьего места…

Это детская игра, когда ты бегаешь вокруг одного стула, они вчетвером бегают вокруг одного стула, раз – первые сели, раз – следующие сели, раз – эти сели.

Боброва: У меня почему-то перед глазами другая картинка. В основную сборную нужно зайти через проём двери и такое впечатление, что они все плечами в этом косяке, и никто не может продвинуться в эту дверь, обозначив, кто уже вошёл в основной состав. И они пихаются в проёме, все стоят.

Напомним, главные старты сезона-2023/2024 — чемпионат России и Спартакиаду сильнейших, а также два этапа Гран-при России выиграли лидеры сборной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На других двух этапах Гран-при России сильнейшими оказывались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

При этом спортсмены, занявшие третье место в спортивных парах, постоянно менялись. На чемпионате России добиться бронзовой медали удалось пермским спортсменам Чикмарёвой/Янченкову, на Спартакиаде — Артемьевой/Брюханову. На чемпионате России по прыжкам и на Кубке Первого канала сильнейшими оказывались Осокина/Грицаенко.