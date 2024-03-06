«Никогда не говорите «никогда». Москвина — о четверных выбросах Мишиной и Галлямова

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что правила могут поменяться в любой момент, поэтому пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова продолжает учить четверные выбросы.

«Зачем тратить время и силы на разучивание ультра-си, которые, возможно, никогда не оправдают себя? Никогда не говорите «никогда». Во-первых, правила могут измениться, это на протяжении моей тренерской жизни происходило неоднократно. Во-вторых, существуют определённые тенденции. В мужском катании фигуристы долгое время вставляли в программы по одному четверному прыжку, потом по два, и это считалось невероятно травмоопасным. Сейчас четверные стали нормой не только у мужчин, но и у женщин.

Любой паре это надо держать в голове. Да и почему нет? Если девочки-одиночницы выкручивают четыре оборота, прыгая на совсем маленькой высоте, что мешает партнёрше сделать четыре оборота в выбросе, высота которого заведомо больше?» — приводит слова Москвиной RT.

Москвина также упомянула, что вместе с Артуром Минчуком они начинали учить этот же элемент с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, однако начался коронавирус и процесс остановился.

Напомним, пара фигуристов Галлямова и Мишиной тренируются в группе Москвиной.