Москвина: следует прекратить обсуждать работу судей

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему её не задевают оценки судей, и заявила, что следует перестать обсуждать их работу.

«Если я, допустим, считаю правильной другую расстановку на пьедестале, тогда мне, наверное, надо организовывать свой турнир, сажать своих арбитров, которые оценивали бы моих спортсменов так, как мне нравится. Сейчас же рассуждаю просто: если федерация фигурного катания доверяет судить выступления определённой панели специалистов и мы соглашаемся с этим решением, значит, тем самым даём этим людям официальное право определять, кто сильнейший. И следует прекратить обсуждать их работу.

Плюс есть правила, по которым работаю я как тренер, по которым мою работу оценивают», — приводит слова Москвиной RT.

Напомним, в группе шестикратной чемпионки СССР, выступавшей и в одиночном, и в парном катании, Тамары Москвиной тренируются Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы в текущем сезоне превысили два мировых рекорда на чемпионате России — 2024 в Челябинске. За произвольную программу пара получила 161,84 балла и побила рекорд пары из Китая по сумме двух программ.