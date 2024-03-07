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Видео: Илья Малинин исполнил на тренировке секвенцию с четверным акселем

Видео: Илья Малинин исполнил на тренировке секвенцию с четверным акселем
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Бронзовый призёр чемпионата мира, победитель финала Гран-при ISU, двукратный чемпион США в мужском одиночном катании Илья Малинин продолжает усложнять свой прыжковый контент.

Малинин опубликовал в социальных сетях видео, на котором исполнил секвенцию с четверным акселем. Первым прыжком в секвенции идёт четверной тулуп.

19-летний Малинин является первым и единственным фигуристом в истории, успешно исполнившим четверной аксель на соревнованиях под эгидой ISU. Этот прыжок в арсенале Ильи появляется стабильно, однако в каскаде он его ещё не исполнял.

Напомним, Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших на международном уровне за Узбекистан. Татьяна по сей день является тренером сына.

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