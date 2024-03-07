В этом году не будет многих фигуристов, которые зажгли год назад.

Артист Ветлугин или Загитова-Монро. Кого на «Русском вызове» будет не хватать больше всего

Самый необычный турнир нашей фигурки «Русский вызов» в этом году состоится уже второй раз. По сравнению с прошлым годом состав значительно поменялся – не будет многих олимпийских чемпионов, которые впечатлили публику «Мегаспорта» год назад.

Не будет сразу четырёх учениц Этери Тутберидзе, которые в прошлом сезоне и на пьедестал попадали, и получали спецпризы от болельщиков и членов жюри. Остался «Русский вызов» и без креативщика Матвея Ветлугина, чья пародия сразу на четырёх фигуристов покорила публику.

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