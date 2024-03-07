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Турнир по шоу-программам Русский вызов: какие фигуристы не участвуют в 2024 году, рейтинг Чемпионата

Артист Ветлугин или Загитова-Монро. Кого на «Русском вызове» будет не хватать больше всего
Анастасия Матросова
Рейтинг: главная потеря турнира шоу-программ
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В этом году не будет многих фигуристов, которые зажгли год назад.

Самый необычный турнир нашей фигурки «Русский вызов» в этом году состоится уже второй раз. По сравнению с прошлым годом состав значительно поменялся – не будет многих олимпийских чемпионов, которые впечатлили публику «Мегаспорта» год назад.

Не будет сразу четырёх учениц Этери Тутберидзе, которые в прошлом сезоне и на пьедестал попадали, и получали спецпризы от болельщиков и членов жюри. Остался «Русский вызов» и без креативщика Матвея Ветлугина, чья пародия сразу на четырёх фигуристов покорила публику.

Снова не будет и Евгения Плющенко:
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Валиева, Загитова, Щербакова, Трусова. Многих любимчиков публики не будет на шоу-турнире!

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Рейтинг: главная потеря турнира шоу-программ — 2024
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
1 место

Матвей Ветлугин

Матвей взорвал прошлогодний «Русский вызов» своей пародийной постановкой, в которой собрал аж четыре образа – четыре знаменитых постановки: «Дон Кихот» Алины Загитовой, Toxic Елизаветы Туктамышевой, Sex Bomb Евгения Плющенко и «Зиму» Алексея Ягудина. Любители фигурного катания остались в восторге от постановки, а вот профессиональное жюри номер не оценило: Ветлугин расположился на 21-й строчке. В 2024 году Матвей, к сожалению, не попал в число участников турнира шоу-программ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2 место

Софья Акатьева

В прошлом году Софья достаточно высоко поднялась в турнирной таблице. Она заняла пятое место с номером под композицию Hijo de la Luna, а также получила специальный приз от члена жюри Аллы Сигаловой. В этом сезоне Соне пришлось бороться с травмами, в официальных турнирах она не участвовала и продолжает восстанавливаться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

Анна Щербакова

Год назад номер Анны Щербаковой попал в тройку сильнейших по итогам «Русского вызова». Воплощение образа жены Штирлица судьи оценили на 19,08 балла. Интересно, что этот номер подошёл бы и под нынешнюю концепцию турнира шоу-программ, где нужно обращаться к культурным традициям России.

Увы, из-за травмы ноги Аня пока не может кататься даже в шоу, так что пропускает нынешние соревнования.

Фото: РИА Новости
4 место

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв

На первом «Русском вызове» олимпийские чемпионы в команде представили танец под песню Can’t help falling in love и показали на льду историю людей, которые остались вдвоём и пытаются выжить после катастрофы. Дуэт Боброва/Соловьёв занял седьмое место с результатом в 18,50 балла.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

Камила Валиева

На первом турнире шоу-программ Валиева предстала в ярком образе шаманки: вышла на лёд из вигвама, станцевала с бубном и вызвала дождь. По итогам соревнований Камила заняла 10-е место и получила приз зрительских симпатий. Турнир «Русский вызов» является коммерческим, однако он входит в календарь соревнований ФФККР, поэтому Валиеву на нём мы не увидим.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Татьяна и Максим спустя долгое время вновь вышли на публику с совместным номером и выбрали музыку из оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». С результатом в 17,58 балла фигуристы заняли 12-е место, но пару выделил один из членов жюри и вручил им специальный приз – это был Валентин Юдашкин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

Алина Загитова

В прошлом году Алина удивила поклонников номером в образе Мэрилин Монро – вышла на лёд в белом парике, а в концовке воздух поднял полы её юбки. Половина зрителей отреагировала на номер восторгом, а другая половина не оценила постановку. В этом сезоне «Русский вызов» пройдёт без Алины, по словам фигуристки, у неё очень плотный график.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

Олимпийские чемпионы 2006 года вернулись на соревнования с постановкой под Сергея Рахманинова и его прелюдию до-диез минор. До попадания в тройку им не хватило совсем чуть-чуть: Татьяна и Максим набрали 18,83 балла и стали четвёртыми, а также получили специальный приз от члена жюри Николая Цискаридзе. В этом году пара решила не принимать участия в турнире – ещё в прошлом году, как признался Максим, им было тяжеловато.

Фото: РИА Новости
9 место

Елена Радионова

Елена ярко вернулась на лёд с показательным номером под песню Шакиры Whenever, Wherever. Зажигательная постановка завирусилась среди фанатов певицы, в соцсетях видео с прокатом Радионовой быстро собрало более миллиона просмотров! Судьи оценили то выступление Лены на 16 баллов, это принесло ей итоговое 17-е место в таблице.

Расписание и состав участников турнира в 2024 году:
Без Загитовой, но с Медведевой и Туктамышевой. Чем удивит турнир шоу-программ в Петербурге
Без Загитовой, но с Медведевой и Туктамышевой. Чем удивит турнир шоу-программ в Петербурге
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