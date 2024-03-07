Песков: история Романа Костомарова, его жены и семьи достойна экранизации

Дмитрий Песков, который является пресс-секретарём президента Российской Федерации Владимира Путина, назвал историю олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова достойной экранизации. Напомним, в 2023 году фигурист перенёс ампутацию конечностей на фоне осложнений после пневмонии.

«История, которая произошла с Романом, с его женой, с его семьей, – то, что достойно экранизации», – приводит слова пресс-секретаря «РИА Новости». Песков также отметил героизм и силу воли Костомарова.

Отметим, что сегодня, 7 марта, в Москве проходит премьера документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды». Пресс-секретарь президента Песков и его супруга Татьяна Навка, выступающая в паре с Костомаровым, посетили премьеру. В дуэте Навка и Костомаров стали олимпийскими чемпионами 2006 года в танцах на льду.