Костомаров: не каждый мужчина пройдёт такой путь, который прошли моя жена, мама, дочка

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский спортсмен Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина рассказали о деталях документального фильма, снятого о жизни фигуриста.

«В первую очередь съёмки помогли Роману с моральной точки зрения — занятость была очень большая, Роман не успевал… Сложные жизненные моменты, когда мы ничего не делаем, лежим, болеем — есть время, когда начинает работать голова. Съёмки в фильме занимали большое количество времени, Роман не успевал в какие-то дни задумываться. Безусловно, он когда-то всё равно задумывался: грустил, переживал, плакал — разные эмоции были во время съемочного процесса. Но общая занятость помогла быстрее восстановиться морально.

Почему премьеру приурочили к 8 Марта? Ответ очевиден. Вообще, фильм о семье, о женщинах, которые были в этот период рядом. О медсёстрах, врачах, партнёрше, маме, дочке. Конечно же, и мужчины присутствуют в этом фильме, но сделан акцент на семью и на женщин», — передаёт слова Домниной с премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Казалось бы, женщины – слабый пол, но проходят такие испытания, что ты понимаешь, что женщины – это очень сильный пол, и порой во многом они сильнее, чем мужчины, скажу честно. Уверен, что не каждый мужчина пройдёт такой путь, который прошли моя жена, мама, дочка. Это невероятно. Фильм — про сильных женщин. Понятно, что там взята моя история, но без этой опоры, без этих любимых женщин трудно было бы выжить и выбраться из сложной ситуации», — добавил Костомаров.