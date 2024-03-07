Навка: мы с Костомаровым были рождены, чтобы встретиться и стать олимпийскими чемпионами

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка заявила, что она и Роман Костомаров были рождены для встречи и совместной победы на Олимпийских играх. Напомним, спортсмены выиграли главную награду на Олимпиаде в Турине 2006 года в танцах на льду.

«Прошло 18 лет, смотрю я на нас и восхищаюсь. Говорю: какие же мы были крутые. Мы были рождены, чтобы встретиться и стать олимпийскими чемпионами», — сказала Навка в фильме «Роман Костомаров: рождённый дважды».

«За флаг, за гимн — вот за что все сражались. Для меня «Кармен» — это больше, чем музыка. Вся моя жизнь — путь тореадора», — добавил Костомаров.

Напомним, в декабре Костомаров впервые после ампутаций вышел на лёд вместе с Навкой. Фигуристы исполнили программу «Кармен», с которой победили на Играх в Италии.

Сегодня, 7 марта, в Москве проходит премьера документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды». Татьяна Навка и её муж, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, присутствуют на мероприятии.