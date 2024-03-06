«Берите с собой носовые платки». Каким будет документальный фильм про Костомарова

Об истории преодоления олимпийского чемпиона Романа Костомарова сняли документальный фильм. Спортсмену удалось вернуться к жизни после тяжелейшего недуга, многие не были уверены, выживет ли он, но Костомаров не только пришёл в себя — ему за рекордное время удалось вернуться на лёд и выступить в шоу Ильи Авербуха.

Процесс восстановления фигуриста лёг в основу кинокартины, которая получила название «Роман Костомаров: Рождённый дважды». В широкий прокат картина выйдет 9 марта, а незадолго до премьеры Роман и его супруга Оксана Домнина рассказали прессе подробности съёмок, ответили на вопрос об участии в турнире «Русский вызов» и рассказали, как ездили в больницу к мальчику, который столкнулся с той же болезнью, что и сам Костомаров.

Съёмки в документальном фильме: что станет кульминацией картины?

На пресс-конференции Роман Костомаров рассказал, что ему очень понравилось сниматься в документальном фильме, и приоткрыл некоторые детали сюжета.

«Съёмки прошли комфортно, они были фантастическими. Не так часто попадёшь в Большой театр, а тут ещё и не зрителем. Великолепные впечатления. Фильм тоже будет ярким. Кульминацией этого всего стал мой выход на лёд, смог откатать номер. Все плакали, аплодировали. Сам плакал.

Как бы ты ни чувствовал всю поддержку, всё равно больно от того, что не могу делать того, что раньше. Но всё равно очень круто почувствовать этот ветер в лицо, скольжение. И наш номер с Татьяной Навкой. Спустя столько лет. Было очень эмоционально, я очень переживал, волнение было колоссальное. Но поддержка моей жены была фантастической, она была несоизмерима никакими рамками. Говорят, что женщины — слабый пол, но большинство мужчин такого не выдержали бы», — сказал Костомаров.

Роман Костомаров, Татьяна Навка и Илья Авербух Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Олимпийский чемпион предупредил, что документальный фильм способен растрогать зрителей до слёз. Однако в ленте нашлось место не только для драм, но и для позитивных эмоций. Всё как и в жизни: даже в самой тяжёлой истории проглядывается лучик любви и надежды.

«Думаю, что фильм никого не оставит равнодушным. Берите с собой носовые платки (смеётся). Но постарался сделать так, чтобы и улыбки он вызывал. Приходите, смотрите. Это то, что передаёт силу любви, характера. Думаю, что можно будет передать это всё зрителю и поделиться частичкой нашей жизни», – подчеркнул Роман.

Супруга Костомарова, бронзовый призёр Олимпиады Оксана Домнина, изначально рассматривала съёмки как хороший способ отвлечь мужа от свалившихся проблем, связанных с привыканием к новой реальности. Оксана не предполагала, что историю Романа в итоге покажут на большом экране. Тем не менее она уверена, что фильм найдёт отклик у аудитории и станет отличным источником вдохновения.

«Хочу сказать спасибо всей команде, ребятам. Мы поделились кусочком нашей жизни. Когда предложили снимать документальный фильм, не думала, что он попадёт в кинотеатры, платформы. Не думала об этом. Понимала, что Роман будет занят и с психологической точки зрения ему будет легче адаптироваться к жизни. Конечно, это всё равно тяжело. Но эта занятость поддерживала и вдохновляла.

Не видела фильм, завтра посмотрю со всеми впервые. Но я тоже думаю, что равнодушным он никого не оставит. Для нашей семьи это способ окунуться в то, что было год назад. Сейчас Роман улыбается, смеётся, вдохновляет этим людей. Восхищаюсь мужем, с каким достоинством он всё это проходит.

Желаю всем никогда не сдаваться. Бывает много проблем, но сдаваться не нужно. И всем здоровья», – отметила Оксана Домнина.

Возвращение на лёд: какими были эмоции Костомарова?

После того как Роман Костомаров откатал вместе с Татьяной Навкой на шоу Ильи Авербуха их победную олимпийскую программу «Кармен», трудно поверить, что сам фигурист далеко не сразу поверил в возможность встать на коньки после ампутации обеих стоп. К возвращению на лёд Костомарова подтолкнула супруга. Но Оксана и представить не могла, что Роман так быстро заново научится кататься!

«Когда я стала предлагать: «Ну давай, давай, на конёчки!», Роман реагировал: «Ты о чём вообще?». Я не думала, что всё это может произойти в столь короткие сроки. Меня это восхищает», – рассказала Домнина.

Роман вспоминает, что первый выход на лёд дался ему очень непросто. Пришлось смириться: как раньше, уже не будет. Однако главное, что он может продолжать заниматься любимым делом, и оно приносит ему подлинную радость:

«Каким был лёд, когда я встал на него снова? Более скользкий, чем раньше. Но всё равно пока не мог так же себя чувствовать. Не понимал, где это чувство. На профессиональном уровне очень важно чувствовать. А тут два бревна под тобой. Всю жизнь этим занимался, а тут понимал, что выхожу не на своих ногах. Но всё развивается. Раз, вроде на двух ногах покатился, потом уже что-то получаться начало. Конечно, не как раньше, но удовольствие уже от того, что ты едешь и ветерок тебя обдувает. Это кайф!» — поделился Костомаров.

Выступление на «Русском вызове»

9 марта в Санкт-Петербурге состоится грандиозный турнир шоу-программ «Русский вызов». Многие ожидали, что Роман Костомаров станет его участником, но фигурист выступит на нём вне конкурса. Подробностей номера он не раскрывает. Единственное, что известно на данный момент: кататься будет вместе с женой. Что-то подсказывает: это будет очень красиво и покорит сердца всех зрителей.

«Мы с Оксаной примем участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», выступим вне конкурса», – признался Костомаров.

Спорт в жизни Костомарова

Осенью Роман показывал в соцсетях, как играет в теннис, несмотря на протез. Чтобы более-менее крепко держать ракетку, её пришлось закрепить на руке бинтами. После этого фигурист смог подавать и отбивать мяч. К сожалению, такой способ всё-таки пришёлся не по душе спортсмену. Играть без руки объективно неудобно. Но время не стоит на месте. Технологии быстро развиваются, и не исключено, что в обозримой перспективе появятся более функциональные протезы.

«Если бы хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть. Надеюсь на совершенствование протезов. Я очень люблю теннис, всегда занимался. Всегда чередовал: зал, теннис, плавание. Спортивный процесс проходил спокойнее. А с такой рукой уже в теннис не поиграешь», — пояснил Костомаров.

Поездка в больницу к мальчику с таким же недугом

Костомаров никогда не скрывал, что изначально не понимал, для чего ему оставаться в этом мире, если нужно ампутировать и стопы, и кисти. Выпавшее на его долю испытание действительно переходит все мыслимые границы. Но Роман сумел выстоять под этим тяжелейшим ударом судьбы и стал невероятным примером для всех людей. То, что он выжил — огромное чудо. В его ситуации умирают практически все.

«Мой случай был уникален для меня, семьи, близких. Никогда не знал, что бывают такие последствия. Знал, что люди умирают от болезней, пневмонии. Но я даже близко не слышал, что люди остаются без рук и ног. Наверное, я точно что-то поменял бы: пользовался антибиотиками, пил бы таблетки.

Моя история более освещена. Эта болезнь очень редкая. У моего хирурга я был первым, кто практически умер, но смог выкарабкаться. Он сказал, что я в 1% людей. Первое время думал: зачем мне жить с такими последствиями? Но сейчас рад, что остался жив, рядом семья и друзья. Постепенно привыкаю.

Ездили в больницу к мальчику с такой же болезнью. Всё как и у меня: почерневшие руки, ноги. Я был в ужасе, не мог даже найти слов для поддержки. Через время этот мальчик умер. Видимо, не выдержал. Болезнь очень серьёзная, мало кто с ней выживает. Я пока не слышал», — рассказал Костомаров.