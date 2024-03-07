«Плакала ночами». Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находилась его супруга Татьяна Навка, когда её партнёр по танцам на льду Роман Костомаров боролся за жизнь из-за тяжелейшей формы пневмонии.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он всё-таки пойдёт на поправку. Для неё это, конечно, важно и эмоционально, что он вернулся и снова с нами. Не совсем такой, как был до этого, но он и это победил, выйдя на лёд. Если у обычных людей есть какие-то раздумья, нужно ли это делать или не нужно, возможно или невозможно, у спортсменов, тем более у таких чемпионов, есть точка А и точка Б, им нужно прямой дорогой пройти от точки А к точке Б. Каждый раз, когда они это доказывают, становится просто не по себе», — сказал Песков в документальном фильме «Роман Костомаров: рождённый дважды».