Костомаров рассказал об ощущениях от первого проката с Навкой после ампутаций

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский спортсмен Роман Костомаров рассказал об ощущениях от проката с Татьяной Навкой. Напомним, в декабре Костомаров впервые после ампутаций вышел на лёд вместе с бывшей партнёршей. Фигуристы исполнили программу «Кармен», с которой победили в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Италии.

«Чувствую родные руки, она (Навка) мягкая, как всегда, пластилиновая. Очень удобно с ней катить», — сказал Костомаров в фильме «Роман Костомаров: рождённый дважды».

«Я не представляла, как он это сделает, ведь у него совершенно нет опоры. Но он был бы не он, если бы не вышел на лёд. Он уникальный», — ответила на это Навка.

Отметим, что сегодня, 7 марта, в Москве проходит премьера документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды». Татьяна Навка и её муж, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, присутствуют на мероприятии.