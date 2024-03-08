Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Камилу Валиеву

ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Камилу Валиеву
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на документы ISU.

Российская спортсменка была включена в обновлённый международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/2024. Также Валиеву проверяет на допинг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Помимо Валиевой, в пул допинг-тестирования ISU входят российские фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Пётр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко.

Напомним, решение о дисквалификации Валиевой в январе текущего года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок дисквалификации фигуристки рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.

Материалы по теме
Канадский тренер — о Валиевой: к ответственности надо привлекать взрослых, а не девочку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android