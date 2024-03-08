ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Камилу Валиеву

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на документы ISU.

Российская спортсменка была включена в обновлённый международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/2024. Также Валиеву проверяет на допинг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Помимо Валиевой, в пул допинг-тестирования ISU входят российские фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Пётр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко.

Напомним, решение о дисквалификации Валиевой в январе текущего года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок дисквалификации фигуристки рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.