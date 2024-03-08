«Организаторы сказали, моё катание пустое». Константинова не выступит на «Русском вызове»

Российская фигуристка Станислава Константинова, призёр этапа Гран-при ISU в женском одиночном катании, сообщила, что не выступит на турнире шоу-программ по решению организаторов.

«Я к вам с плохими новостями. К сожалению, я завтра не катаюсь на «Русском вызове» в «Юбилейном» по решению организаторов. К сожалению, я уже просто проплакала два часа, я даже не ожидала такого исхода и что подобное вообще возможно. Что ко мне просто подойдут и скажут, что я не буду выступать, потому что не понравился мой номер, не понравилось моё катание. Мне сказали, что моё катание пустое, что я вообще не еду, что у меня нет скорости, что я по каким-то физическим критериям не подхожу под формат и не буду выступать.

Мне очень обидно, я очень много времени потратила на этот номер, я вложила свою душу в это. Я была очень рада, что попала на этот турнир, и безумно воодушевлена, что смогу выступить в своём любимом городе, но...» — рассказала фигуристка в своём телеграм-канале.