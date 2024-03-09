В ВАДА объяснили, почему дисквалифицированная Валиева должна проходить допинг-тесты

Российская фигуристка Камила Валиева обязана проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования. Об этом сообщает т РИА «Новости« со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Мы не можем комментировать особенности плана распределения тестов ISU. Однако, говоря в целом, отстранённый спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернётся к соревнованиям», — сообщает в заявлении пресс-службы ВАДА.

Напомним, решение о дисквалификации Валиевой в январе текущего года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок дисквалификации фигуристки рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.