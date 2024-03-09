Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ВАДА объяснили, почему дисквалифицированная Валиева должна проходить допинг-тесты

В ВАДА объяснили, почему дисквалифицированная Валиева должна проходить допинг-тесты
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева обязана проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования. Об этом сообщает т РИА «Новости« со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Мы не можем комментировать особенности плана распределения тестов ISU. Однако, говоря в целом, отстранённый спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернётся к соревнованиям», — сообщает в заявлении пресс-службы ВАДА.

Напомним, решение о дисквалификации Валиевой в январе текущего года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок дисквалификации фигуристки рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.

Материалы по теме
ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Камилу Валиеву
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android