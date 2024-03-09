Фигуристка Константинова — о поддержке болельщиков: это безумно приятно!

Призёр этапа Гран-при ISU Станислава Константинова поблагодарила болельщиков за слова поддержки, сказанные в её адрес. Спортсменка опубликовала сообщение в собственном телеграм-канале. Ранее стало известно, что Константинова не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов» из-за отказа организаторов.

«Дорогие друзья, я просто в шоке. Читаю и вижу всю поддержку людей, которые хотели меня увидеть на льду. А также просто неравнодушных, которые любят фигурное катание всей душой, также как и я. Люблю и ненавижу. Это безумно приятно!» — сказала Константинова.

Также не выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов – 2024» Даниил Горелкин и Софья Леонтьева. Танцевальный дуэт отсутствует в программе по решению организаторов.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.