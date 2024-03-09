Самый русский вызов! Медведева, Туктамышева и другие выступят с шоу-программами. LIVE

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9 марта в Санкт-Петербурге состоится заключительный старт сезона для взрослых фигуристов из России. Речь идёт о турнире шоу-программ «Русский вызов» — он полюбился зрителям в прошлом году и логично остался в календаре.

Организаторы чуть ограничили творчество участников, предложив им творить на заданную тему. Но эта тема невероятно широкая — номера должны быть поставлены на тему России, русской культуры и искусства.