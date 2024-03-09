Самый русский вызов! Медведева, Туктамышева и другие выступят с шоу-программами. LIVE

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9 марта в Санкт-Петербурге состоится заключительный старт сезона для взрослых фигуристов из России. Речь идёт о турнире шоу-программ «Русский вызов» — он полюбился зрителям в прошлом году и логично остался в календаре.
Организаторы чуть ограничили творчество участников, предложив им творить на заданную тему. Но эта тема невероятно широкая — номера должны быть поставлены на тему России, русской культуры и искусства.
Выбыв из турнира, Станислава Константинова рассекретила задумку своего номера. Фигуристка собиралась кататься в образе Атаманши под песню разбойников из «Бременских музыкантов». Также девушка показала костюм для программы.
«Я просто сделала танец с платком, в бандане, где я в середине трансформируюсь и начинаю кататься под «Луч солнца золотого». Потому что даже самым мерзким, гадким, наглым разбойницам тоже иногда хочется чего-то классного, светлого. Я хотела позитива и, знаете, у нас мало позитива в жизни – и хотелось его сделать», –поделилась Константинова в своём телеграм-канале.
Болельщики горячо поддержали Станиславу Константинову и запустили в соцсетях хештег #вернитестасю. Огромное число людей написали возмущённые комментарии в телеграм-канале Первого канала, несмотря на то, что большинство гневных высказываний, разумеется, оттуда удаляли.
К сожалению, «Русский вызов» ещё до начала умудрился ознаменоваться скандалом. Накануне вечером фигуристка Станислава Константинова сообщила в соцсетях, что не выступит на турнире шоу-программ по решению организаторов. Девушка успела поучаствовать в жеребьёвке, отрепетировать номер и дать интервью в сюжете Первого канала, а потом ей внезапно сообщили, что она якобы «не формат».
«Я к вам с плохими новостями. К сожалению, я завтра не катаюсь на «Русском вызове» в «Юбилейном» по решению организаторов. Я уже просто проплакала два часа. Даже не ожидала такого исхода и того, что подобное вообще возможно. Что ко мне просто подойдут и скажут, что я не буду выступать, потому что не понравился мой номер, не понравилось моё катание. Сказали, что моё катание пустое, что я вообще не еду, у меня нет скорости, что я по каким-то физическим критериям не подхожу под формат и не буду выступать. Мне очень обидно. Я очень много времени потратила на этот номер, вложила свою душу в это. Я была очень рада, что попала на этот турнир, и безумно воодушевлена, что смогу выступить в своём любимом городе, но...» — рассказала Константинова в своём телеграм-канале.
Первое отделение:
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
Макар Игнатов
Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
Роман Савосин
Ксения Синицына
Василиса Кагановская/Максим Некрасов
Пётр Гуменник
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Софья Муравьёва
Евгений Семененко
Андрей Мозалёв
Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
Даниил Самсонов
Анна Фролова
Второе отделение:
Александра Степанова/Иван Букин
Дмитрий Алиев
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Михаил Коляда
Елизавета Туктамышева
Оксана Домнина/Максим Шабалин
Мария Петрова/Алексей Тихонов
Марк Кондратюк
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Евгения Медведева
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Алексей Ягудин
Расписание турнира шоу-программ
Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 17:00
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Через несколько часов на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге стартует долгожданный турнир шоу-программ «Русский вызов»! Фигуристы представят на суд жюри абсолютно новые показательные программы, и что-то подсказывает: сегодня нас ожидает много сюрпризов!