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Известны имена обладателей призов в номинациях на турнире шоу-программ

Завершился турнир шоу-программ «Русский вызов». Стали известны обладатели специальных призов в номинациях.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами фигуристов, получивших специальные награды на «Русском вызове» в 2024 году.

За чувство юмора: Анастасия Мишина и Александр Галлямов в образе мадам Грицацуевой и Остапа Бендера из фильма «Двенадцать стульев». Также спортсмены получили приз от СМИ.

Приз зрительских симпатий: «Мастер и Маргарита» Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

За доброту и душевность: Виктория Синицина и Никита Кацалапов под песню Анжелики Варум «Паромщик». Также фигуристы получили приз за изящество и артистизм.

За подаренное хорошее настроение: Марк Кондратюк в образе художника под музыку композитора Айдара Гайнуллина. Также спортсмен получил приз за актёрское мастерство.

За соответствие образа и костюма: Евгений Семененко под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса.

За яркое воплощение идеи: выступление Ксении Синицыной под стихотворение Ильи Малышева «Девять страничек, страшные строчки». Также спортсменка получила приз за верность памяти.

За оригинальную идею: Дмитрий Алиев под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская».

За чувство юмора (вторая награда): выступление Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова под русские народные песни.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.