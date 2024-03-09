Гуменник, Игнатов, Тарасова и Морозов не получили наград на «Русском вызове»

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге прошёл турнир шоу-программ «Русский вызов». Спортсмены были награждены как в общем зачёте по голосам жюри, так и в специальных номинациях. Стали известны имена фигуристов, которые не получили в этом году на соревнованиях никаких наград.

Среди мужчин-одиночников призы не получили Макар Игнатов, показавший номер в образе Николая Гоголя, Пётр Гуменник («Русский авангард»), Андрей Мозалёв с номером по мотивам поэмы Сергея Есенина «Чёрный человек» и Даниил Самсонов, выступивший под песню «Мама».

Также без специальных наград остались Евгения Тарасова и Владимир Морозов с программой-посвящением Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову под произведение Ференца Листа «Либестраум №3», Елизавета Шанаева и Павел Дрозд («Служебный роман») и Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с номером под музыку из фильма «Бриллиантовая рука».

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.