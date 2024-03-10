Семененко заработал больше всех призовых за сезон среди российских фигуристов

Двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко заработал 6,35 млн рублей призовых за сезон-2023/2024, что является рекордом среди всех российских фигуристов. Данные приводит Metaratings.ru. Отметим, что в исследовании учитывались выплаты от организаторов официальных соревнований (Гран-при, чемпионат России), а также сторонних мероприятий: Кубка Первого канала, чемпионата по прыжкам, шоу-турнира «Русский вызов».

Выступления на этапах Гран-при принесли Семененко 800 тыс. рублей, победа на Спартакиаде-2024 – 1,36 млн рублей (с учётом дополнительных выплат на этом турнире). Золото на чемпионате России принесло спортсмену 2,5 млн рублей, а выступление на прыжковом турнире – 750 тыс. Еще 500 тыс. рублей Семененко заработал на турнире «Русский вызов» за победу в номинации «Соответствие образа и костюма». На Кубке Первого канала фигурист заработал около 438 тыс. рублей (средняя сумма на всех представителей команды Алины Загитовой).

На втором месте оказалась Аделия Петросян – 6,28 млн рублей. Однако она, в отличие от Семененко, не выступала на «Русском вызове». Среди дуэтов и танцоров лучшими стали победители чемпионата России, Спартакиады сильнейших и двух этапов Гран-при России этого сезона — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (8,8 млн рублей на двоих).