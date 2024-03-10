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Фигуристка Константинова поблагодарила фанатов за поддержку в «унизительной ситуации»

Фигуристка Константинова поблагодарила фанатов за поддержку в «унизительной ситуации»
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Российская фигуристка Станислава Константинова встретилась с болельщиками после исключения из программы турнира шоу-программ «Русский вызов».

Фанаты спортсменки передали коробку с подписанными открытками и подарили букет алых роз. После встречи спортсменка выложила фотографии и видео в собственный телеграм-канал. Спортсменка отметила, что «не понимает, чем заслужила такую любовь».

Станислава Константинова с болельщиками

Станислава Константинова с болельщиками

Фото: из личного архива Станиславы Константиновой

Станислава Константинова

Станислава Константинова

Фото: из личного архива Станиславы Константиновой

«Хотела бы поблагодарить ещё раз за такую мощную поддержку в сложной и унизительной для меня ситуации. У фигуристов лучшие болельщики! Спасибо, что вам важны ваши спортсмены, что вам важны их чувства и переживания. Что вы не остаётесь в стороне, что всегда готовы прийти с нужными словами и поддержкой», — написала Константинова.

Ранее призёр этапа Гран-при ISU в женском одиночном катании Станислава Константинова объявила о том, что запишет программу, которую готовила для показа на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

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