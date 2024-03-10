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Турнир шоу-программ Русский вызов: судьи оценили драматичные номера Ягудина и Туктамышевой, за юмор отвечал Савосин

«Грустный вызов». Зачем столько драмы и печали на шоу-турнире фигуристов?!
Валерия Кукалева
Турнир шоу-программ «Русский вызов»
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От просмотра турнира шоу-программ вполне можно было уйти в депрессию.

Когда тематику турнира шоу-программ сузили до номеров на тему России, российской культуры и искусства, многие восприняли это с грустью — в том числе и я. Ограничения никогда не шли на пользу творчеству — да и некоторые фигуристы наверняка уже подготовили идеи, которые теперь придётся в срочном порядке перепридумывать.

Абсолютно понятно, зачем это было сделано: во-первых, нашим спортом взят курс на патриотизм и импортозамещение, во-вторых, наверняка хотели отсеять постановки под спорные композиции — чтобы не произошёл конфуз, как на старте сезона с Петром Гуменником и его короткой программой под Rammstein.

Какие ещё номера были бы в тему на «Русском вызове»?
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Но когда турниру был дан старт и фигуристы стали появляться друг за другом на льду, я подумала: а может, всё-таки неплохо сделали? У нас действительно богатая культура, которая позволяет поставить яркие и самобытные номера.

Отожгли под «Стиляг» Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — один из новообразованных дуэтов Анжелики Крыловой. Знакомыми нотами «Служебного романа» порадовали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а потом сердца зрителей похитил Роман Савосин в образе булгаковского Шарика из кинофильма «Собачье сердце».

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko

Но потом на льду петербургского «Юбилейного» началась сплошная грусть и драма. Нет, фигуристы были убедительны и трогательны в своих амплуа: невероятно сильным было выступление Ксении Синицыной, которая воплощала юную Таню Савичеву из блокадного Ленинграда, по-хорошему жутким, пугающим показался прокат Андрея Мозалёва под стихотворение Сергея Есенина «Чёрный человек» — фигуристу удалось хореографией и артистизмом передать мрачные строки, пусть заседающего в жюри Сергея Безрукова не устроил цвет рубашки.

Постепенно уровень драмы и номеров, вышибающих непрошеную слезу, начинал зашкаливать. Вот Евгений Семененко под «Журавлей» на тематику Великой Отечественной войны, вот Даниил Самсонов с трогательным посвящением маме, вот лиричная Анна Фролова – Царевна Лебедь, а вот Софья Муравьёва рыдает после посвящения Сергею Гринькову — и это только первое отделение!

Во втором трагедия и лирика покатились на зрителей нескончаемым потоком с редкими проблесками в виде Дмитрия Алиева, Марка Кондратюка и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. Дима выступил под «В сон мне жёлтые огни» Высоцкого, Марк показал художественный авангард, а Настя с Сашей воплотили героев ещё одного советского фильма — «Двенадцати стульев». Номера Алиева и Кондратюка нельзя было назвать ни слишком уж юморными, ни весёлыми, но в круговороте драмы они смотрелись как-то… бодро? Жизнеутверждающе?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: РИА Новости

Скажу честно — очень часто мне хотелось «замьютить» очередную лирику/драму/трагедию — и иногда я это делала. Не потому что я не уважаю фигуристов — а просто потому, что от турнира шоу-программ я рассчитывала получить положительные эмоции и зарядиться позитивом, а не почувствовать экзистенциальный кризис.

Увы, не получилось, хотя — ещё раз — это не упрёки спортсменам. Год назад в топе тоже была лирика, а продуманный до мелочей номер Матвея Ветлугина поняли только болельщики и узкоспециализированные журналисты. А многие сегодняшние программы могли бы зайти, будь они продемонстрированы при других обстоятельствах — например, на показательных выступлениях после чемпионата России.

Да и разноплановые ледовые шоу отлично разбавила бы пронизывающая постановка Елизаветы Туктамышевой под «Реквием» Цветаевой, исполненный великолепной Алисой Фрейндлих. Но после нескольких подряд прокатов такого же градуса «грустной напряжённости» не получилось растрогаться и прослезиться, проживая номер вместе с Лизой. Лишь почувствовать невероятную эмоциональную загруженность — и теперь уже в плохом смысле этого слова, потому что подобные номера шли один за другим.

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

Стихи в этот раз, кстати, вообще оказались трендом — кроме уже упоминавшихся Туктамышевой, Мозалёва и Синицыной, стихи взял и Алексей Ягудин. Причём в собственном исполнении. И то, что два «стихотворных» номера (Ягудина и Туктамышевой) оказались на первых двух местах — также недоработка организаторов.

В принципе, теперь понятно, почему на этом шоу-турнире не нашлось места для Станиславы Константиновой и её весёлой Атаманши. Она просто не вписалась бы в этот «Русский вызов», который можно назвать «Грустным вызовом».

С нетерпением ждём видеозапись её номера — ну очень хочется позитива.

А вы согласны с судейством?
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