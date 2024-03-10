Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова назвала номер, который считает лучшим на прошедшем «Русском вызове»

Бестемьянова назвала номер, который считает лучшим на прошедшем «Русском вызове»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о своих фаворитах на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, ей понравились выступления спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Романа Савосина, Ксении Синицыной и ещё нескольких спортсменов.

«Первый турнир я смотрела в зале, второй — на телеэкране, это немного разные вещи, но мне кажется, что турнир прогрессирует. Сегодня мне очень понравились Мишина с Галлямовым, просто хохотала — с юмором, с высоким уровнем катания. А к рыжим у меня вообще особое отношение (Мишина каталась в образе Эллочки-людоедки в рыжем парике, Галлямов — в образе Остапа Бендера). А потом эта яркая смена образа (спортсмены во второй половине проката показали современную версию истории «12 стульев»).

Отмечу катание Романа Савосина, Ксении Синицыной — абсолютно фантастически каталась. Очень понравились Ваня Букин с Сашей Степановой, я беспокоилась за то, что у них было мало времени на подготовку, но они прекрасно выглядели, и у меня буквально камень с души упал после их проката — я просто в восторге, в какой они форме, какой чудесный номер показали, с каким высоким уровнем представления. Приятно наблюдать рост их профессионализма», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, победителем турнира «Русский вызов» второй год подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

Материалы по теме
«Грустный вызов». Зачем столько драмы и печали на шоу-турнире фигуристов?!
«Грустный вызов». Зачем столько драмы и печали на шоу-турнире фигуристов?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android