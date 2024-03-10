Бестемьянова назвала номер, который считает лучшим на прошедшем «Русском вызове»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о своих фаворитах на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, ей понравились выступления спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Романа Савосина, Ксении Синицыной и ещё нескольких спортсменов.

«Первый турнир я смотрела в зале, второй — на телеэкране, это немного разные вещи, но мне кажется, что турнир прогрессирует. Сегодня мне очень понравились Мишина с Галлямовым, просто хохотала — с юмором, с высоким уровнем катания. А к рыжим у меня вообще особое отношение (Мишина каталась в образе Эллочки-людоедки в рыжем парике, Галлямов — в образе Остапа Бендера). А потом эта яркая смена образа (спортсмены во второй половине проката показали современную версию истории «12 стульев»).

Отмечу катание Романа Савосина, Ксении Синицыной — абсолютно фантастически каталась. Очень понравились Ваня Букин с Сашей Степановой, я беспокоилась за то, что у них было мало времени на подготовку, но они прекрасно выглядели, и у меня буквально камень с души упал после их проката — я просто в восторге, в какой они форме, какой чудесный номер показали, с каким высоким уровнем представления. Приятно наблюдать рост их профессионализма», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, победителем турнира «Русский вызов» второй год подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.