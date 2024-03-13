«Как можно так рассуждать?» Железняков — на слова Тарасовой о роли штаба в деле Валиевой

Алексей Железняков, бывший хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, отреагировал на резонансные слова Татьяны Тарасовой касательно допинг-дела Камилы Валиевой.

Ранее Тарасова обратила внимание общественности на ответственности Тутберидзе в допинговом скандале с несовершеннолетней Валиевой. «Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — заявила Тарасова.

«Как же можно так рассуждать, не имея никаких доказательств? Все девочки Тутберидзе всегда были чисты. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие-то таблетки, заведомо зная, под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся. Я в корне не согласен с такими заявлениями», — приводит слова Железнякова «РБК Спорт».