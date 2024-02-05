Железняков — о деле Валиевой: всех на детектор лжи! Особенно окружение спортсменки

Хореограф Алексей Железняков, долгое время работавший в штабе Этери Тутберидзе с фигуристкой Камилой Валиевой резко высказался о ситуации с дисквалификацией фигуристки за нарушение антидопинговых правил. На своей странице в социальных сетях специалист в жёсткой форме призвал разобраться в ситуации.

«У меня давно складывается впечатление, что мы с вами просто дебилы. В связи с этим, давайте потребуем у наших супер спорт чиновников сделать настоящее расследование, сделать это публично, прям так и на наших глазах!!! А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся!!!» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. «Чемпионата») — написал Железняков.

Позднее хореограф опубликовал ещё одну запись со своим видением решения ситуации.

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», — добавил Железняков.