Губерниев — о деле Валиевой: её аргументы — это рубрика «Хоть стой, хоть падай»

Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев высказался о скандальном деле дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой — это же рубрика «Хоть стой, хоть падай». Я убеждён, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены. Надо было устраивать систему защиты совсем по-другому. А у нас это часто всё на авось, или часто на людей плюем: это русская традиция, которая восходит ещё со времен царей», — приводит слова Губерниева «Амурская правда».

Напомним, решение о дисквалификации Валиевой в январе текущего года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок дисквалификации фигуристки рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.