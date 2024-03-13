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«Тренеров проверяли органы». Коган — о словах Тарасовой про роль тренера в деле Валиевой

«Тренеров проверяли органы». Коган — о словах Тарасовой про роль тренера в деле Валиевой
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на резонансные слова Татьяны Тарасовой касательно допинг-дела Камилы Валиевой.

«Однозначно нет по поводу получения от тренера. Во-вторых, и тренеров, и врачей проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений!» — приводит слова Когана РБК.

Ранее Тарасова обратила внимание общественности на ответственности Тутберидзе в допинговом скандале с несовершеннолетней Валиевой. «Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — заявила Тарасова. Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга.

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