«Тренеров проверяли органы». Коган — о словах Тарасовой про роль тренера в деле Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на резонансные слова Татьяны Тарасовой касательно допинг-дела Камилы Валиевой.

«Однозначно нет по поводу получения от тренера. Во-вторых, и тренеров, и врачей проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений!» — приводит слова Когана РБК.

Ранее Тарасова обратила внимание общественности на ответственности Тутберидзе в допинговом скандале с несовершеннолетней Валиевой. «Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — заявила Тарасова. Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга.